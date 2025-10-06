Formazione avanzata per il soccorso acquatico dei vigili del fuoco: una settimana di esercitazioni nel Vco VIDEO

In data 3 ottobre si è concluso presso il comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola il corso regionale dei vigili del fuoco per soccorritori acquatici, della durata di una settimana, rivolto a personale proveniente da tutto il Piemonte e dalla Valle D'Aosta. Il corso è il completamento del lungo percorso formativo-professionale del sistema per il contrasto al rischio acquatico, ed è riservato agli allievi che sono in possesso di brevetti precedentemente acquisiti, come l’autoprotezione in ambiente acquatico, il salvamento a nuoto e il corso da soccorritore fluviale alluvionale. Il progetto formativo prevede alcune lezioni in aula, ma principalmente lezioni in ambiente, per il conseguimento di abilità specifiche per una molteplicità di scenari propri dell'ambiente acquatico. Parte fondamentale del corso, risulta l'esercitazione notturna, finalizzata all’applicazione di tecniche di orientamento e all’utilizzo di attrezzature specifiche.