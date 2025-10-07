Trontano in festa per i 15 anni della Corale VIDEO

In tanti sabato sera nella chiesa parrocchiale hanno partecipato allo speciale concerto “Voci in festa”. Un evento organizzato dalla Corale di Trontano per festeggiare l'importante traguardo dei 15 anni di vita. Lorena Bagnasco, che dirige il coro dalla sua nascita, con i coristi, ha offerto un ricco programma composto da canti popolari canti di montagna e anche alcuni brani religiosi.

La serata che ha riscosso un notevole successo è stata presentata da Elena De Dionigi che per ogni brano ha offerto agli ascoltatori anche alcuni spunti di riflessione sul testo. Durante il concerto Pier Franco Midali ha presentato il libro scritto per l'occasione “Corale di Trontano. Tre lustri di cammino”.

Prima del concerto sono intervenuti il parroco don Luigi Preioni e il sindaco Renzo Viscardi. "Come parroco - ha detto don Luigi Preioni - esprimo gratitudine alla corale per il servizio molto importante che rende solenni le celebrazioni. Vi invito a proseguire in questo cammino, le vostre voci creano un'atmosfera di pace i riflessione".

Anche il sindaco ha avuto parole di ringraziamento per la corale. Al termine ha preso la parola il presidente del coro Filippo Cortella. "Questa corale – ha detto - rappresenta un momento di aggregazione e con la musica aiuta a mantenere vive le nostre tradizioni".

Cortella si è quindi soffermato sulla collaborazione e sul contributo del comune e delle associazioni di Trontano per la realizzazione del libro e ha ringraziato poi in particolare Pier Franco Midali per il lavoro svolto. La corale fu creata 15 anni fa con lo scopo di accompagnare le celebrazioni liturgiche più importanti del paese.

"Dirigere la corale – ha detto la direttrice del coro Lorena Bagnasco - per così lungo tempo è stato un percorso di crescita e di scoperta. Con pazienza e buona volontà mi sono messa al loro servizio, cercando di valorizzare le loro capacità per crescere musicalmente, fino a dare un'identità artistica alla nostra corale".



