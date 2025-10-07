Al Santuario di Boca la presentazione della lettera pastorale del vescovo Brambilla

Venerdì 10 ottobre alle 20.45 al santuario di Boca si tiene l’incontro diocesano di presentazione della lettera pastorale 2025-2026 del vescovo Franco Giulio Brambilla. L’incontro è rivolto a tutti, in particolare a operatori pastorali, laici, religiose e religiosi, diaconi e sacerdoti.

La lettera pastorale si intitola “Resta con noi perché si fa sera. Tre discepoli sulla via di Emmaus”. Il vescovo approfondisce e commenta il brano attraverso un itinerario in cinque tappe. Ciascuna di queste è un capitolo della lettera, articolato in tre fasi: lo sguardo ai meccanismi di narrazione del racconto; un approfondimento sulla condizione spirituale dei discepoli, per mettersi sulla strada con loro; l’individuazione dell’aspetto centrale del passaggio di Vangelo, che parla alla vita di ognuno e alle comunità.

Cinque passi non solo per leggere l’episodio dei discepoli di Emmaus, ma per mettersi in cammino con loro, entrando nel racconto e diventando parte viva del dialogo con il Risorto. Il vescovo Franco Giulio Brambilla accompagna il lettore lungo le tappe dell’incontro col Signore: la delusione che frena il cuore, la libertà della ricerca che si riaccende, lo stupore che apre gli occhi, la Parola che scalda il petto, il pane spezzato che svela la Presenza.

Una lettura spirituale e teologica delle pagine di Luca, che apre a proposte pastorali concrete per la comunità cristiana ed insieme un invito a riscoprire il desiderio autentico, a orientarlo, a cambiare i cuori per trasformarsi da lettori in discepoli e testimoni per l’oggi.