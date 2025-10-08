“Dona la Spesa”: nei negozi Coop una giornata per riempire il carrello della solidarietà

Una giornata per trasformare un gesto quotidiano in un aiuto concreto. Sabato 11 ottobre torna “Dona la Spesa”, l’iniziativa di Nova Coop che coinvolgerà 62 punti vendita tra Piemonte e alta Lombardia, con l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà economica.

Nel Verbano Cusio Ossola, la raccolta sarà attiva nei negozi Coop di Domodossola (piazza Matteotti e via Cassino), Intra-Verbania, Omegna, Villadossola, Crevoladossola e Gravellona Toce, grazie alla collaborazione con Caritas, Croce Rossa, Emporio dei Legami Ets, Conferenza San Vincenzo De Paoli, Casa Mantegazza e le realtà del terzo settore locale.

“Dona la Spesa” rappresenta ormai un appuntamento fisso per Nova Coop, che da anni promuove giornate di raccolta solidale insieme alle onlus e associazioni del territorio. Nel 2024, l’edizione autunnale aveva visto la partecipazione di circa 600 volontari, con oltre 47 tonnellate di prodotti raccolti, per un valore di 141 mila euro.

I clienti e i Soci Coop potranno donare alimenti a lunga conservazione – come pasta, riso, olio, pelati, legumi, latte, biscotti, tonno in scatola – ma anche prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale e la pulizia della casa.

"Con l’appuntamento di ottobre di Dona la Spesa rinnoviamo un impegno che per Nova Coop significa attenzione concreta ai bisogni del territorio – ha dichiarato Carlo Ghisoni, direttore delle Politiche Sociali di Nova Coop –. Offriamo un supporto straordinario alle tante realtà non profit che ogni giorno sostengono famiglie e persone in difficoltà, convinti che il valore della colletta alimentare sia proprio quello di fare rete per contrastare la povertà alimentare".