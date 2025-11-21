Poste Italiane premiata per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Poste Italiane riceve un nuovo importante riconoscimento per le sue politiche a favore delle persone con disabilità. L’azienda è stata premiata per le pratiche inclusive adottate sul lavoro e per l’impegno nel garantire pari opportunità di crescita e sviluppo professionale.

Il riconoscimento sottolinea l’attenzione di Poste Italiane nel creare ambienti di lavoro accessibili e accoglienti, dove ogni dipendente può sviluppare le proprie competenze senza ostacoli fisici o culturali. Dalla selezione alla formazione, dallo sviluppo di carriera al welfare, l’azienda ha strutturato un sistema che mette al centro l’inclusione in ogni fase del percorso lavorativo.

Tra le iniziative che hanno contribuito al riconoscimento, gli Employee Resource Group rappresentano uno spazio di partecipazione attiva, dove i dipendenti possono proporre progetti e idee per rendere l’ambiente di lavoro ancora più inclusivo e attento ai bisogni di tutti.

Questo premio conferma il ruolo di Poste Italiane come punto di riferimento nazionale per le politiche a sostegno dell’inclusione lavorativa, della valorizzazione del talento e del benessere delle persone, promuovendo un ambiente equo, rispettoso e partecipativo.