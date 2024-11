Prima Categoria, la Varzese gioca in casa.... a Dormelletto

Non si giocherà al “Felino e Franco Poscio” di Villadossola la''tesso derby tra Virtus Villa e Piedimulera. La neve ha costretto a chiedere il rinvio della partita tra le due importanti protagoniste del campionato in corso.

Il Gravellona San Pietro, nonostante mantenga il primato solitario, non sta attraversando un buon momento di forma: un solo punto nelle ultime tre uscite e vantaggio sulle inseguitrici ridotto al lumicino. I ragazzi di Agostini saranno impegnati sul campo del Sizzano, ospiti di una formazione che ha subìto una preoccupante involuzione, dopo il buon avvio di stagione: cinque sconfitte consecutive hanno portato i novaresi dal secondo posto alla zona playout.

Partita importante per la Cannobiese, ospite del Vogogna che ha appena conquistato un meritato pareggio sul campo della prima della classe. I verdi di Castelnuovo sono ancora in ultima posizione e hanno la peggior difesa del torneo, ma sono tutt’altro che rassegnati: ai ragazzi di Pettinaroli servirà molta attenzione per portare via i tre punti dal “Bonomini”.

Derby provinciale tra Bagnella e Fondotoce. Gli arancioneri vantano la miglior difesa del torneo e si trovano in piena zona playoff, nel turno precedente hanno pareggiato lo scontro al vertice con la Virtus Villa. I neroverdi di Sena sono un cliente scomodo, anche se reduci da due sconfitte consecutive, entrambe comunque maturate col minimo scarto e contro due candidate alla vittoria finale come Virtus Villa e Cannobiese.

La Varzese giocherà in casa, ma in trasferta. La neve ha indotto i dirigenti granata a cercare un campo praticabile. L'hanno trovato in quel di Dormelletto, dove affronteranno la squadra rivelazione del campionato, la Quaronese. Che, partita a fari spenti, si trova ora a soli tre punti dalla vetta. Compito non facile dunque per la Varzese di Chiaravallotti, che vuole ripetere l’exploit casalingo di due domeniche fa contro il Momo. ''La scelta di giocare a Dormelletto è dettata dal fatto che il rinvio ci avrebbe poi costretto a recuperare l'incontro di sera, magari con temperature sotto zero. Quindi abbiamo scelto di giocare anche lontano da Varzo'' dice Livio Spertino, presidente della Varzese.

Non sarà un impegno facile nemmeno per l’Agrano, che va a giocare a Carpignano. I sesiani sono attardati in classifica, rispetto agli obiettivi iniziali, ma possono ancora tornare in corsa grazie ad una classifica cortissima. I granata di Lopardo hanno perso contro la Serravallese nel turno precedente, ma stanno ben figurando in questo campionato.

Le partite:

Bagnella - Fondotoce; Vogogna - Cannobiese; Carpignano - Agrano; Serravallese - Momo; Sizzano - Gravellona San Pietro; Valduggia - Romagnano; Varzese - Quaronese.