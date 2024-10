Stava lavorando lungo i binari della Ferrovia Cervino-Gottardo il 49enne domese travolto da un treno

La Polizia Cantonale Vallesana fa chiarezza sulla tragedia costata la vita a Giuseppe Maggiolini, il frontaliere domese di 49 anni che ha perso la vita martedì mattina in un incidente sul lavoro.

L'incidente in un cantiere edile a Münster (nella foto della Polizia Vallesana ndr) poco dopo le 8 del mattino. Maggiolini “era impegnato nei preparativi per gli imminenti lavori di ristrutturazione dei binari della Ferrovia Cervino-Gottardo a Münster. Per ragioni ancora non chiare è stato investito da un treno in avvicinamento diretto a Obergoms” si legge nella nota ufficiale della Polizia Cantonale. Sul posto sono giunti i soccorsi con un'ambulanza, un elicottero dell'Air Zermatt e i vigili del fuoco della base di Goms.

Nonostante le prime cure mediche, per lo sfortunato frontaliere non c'è stato nulla da fare. “Il Sust (Commissione d'inchiesta svizzera sulla sicurezza) ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente” si conclude il comunicato delle forze dell'ordine svizzere.