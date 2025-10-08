Autostrada A26, chiusure notturne per lavori di manutenzione

Autostrade per l’Italia comunica che, a causa di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sono previste alcune modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri. Di seguito le modifiche previste:

Chiusura del tratto compreso tra Arona e Baveno dal km 165.5 al km 189.9 in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 14 ottobre alle 6.00 del 15 ottobre. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e rientrare eventualmente a Baveno dopo aver percorso la SS 33. Per i veicoli pesanti, il percorso alternativo prevede la percorrenza della SP 142 e della SP 229 prima di rientrare in autostrada.

Chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona, dal km 189.9 al km 165.5 in direzione Genova dalle 22.00 del 15 ottobre alle 6.00 del 16 ottobre. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente a Baveno e rientrare eventualmente alla stazione di Arona. I mezzi pesanti dovranno percorrere la SS 34, la SP 229 e la SP 142 fino ad Arona per poi rientrare in autostrada.

Chiusura del ramo di allacciamento dalla SS 34 del lago Maggiore sulla A26 per chi proviene da Gravellona Toce in autostrada ed è diretto a Gravellona sulla SS 34, dalle 22.00 del 13 ottobre alle 6.00 del 14 ottobre. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo d’uscita in direzione Verbania.

Chiusura del ramo di allacciamento dalla A26 verso la D08 – raccordo A26/A8 per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso l’autostrada Milano-Varese, dalle 22.00 del 14 ottobre alle 6.00 del 15 ottobre. Il traffico proveniente da Gravellona e diretto a Milano potrà uscire anticipatamente ad Arona e rientrare a Castelletto Ticino.

Chiusura del ramo di allacciamento dalla A26 verso la D08 – raccordo A26/A8 per chi proviene da Genova ed è diretto verso l’autostrada Milano-Varese, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti del 15, 16 e 17 ottobre. Il traffico proveniente da Genova e diretto a Milano potrà uscire anticipatamente a Borgomanero e rientrare a Castelletto Ticino.