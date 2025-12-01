Autostrada A26, le modifiche alla viabilità per la settimana del 1° dicembre

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa sui cantieri attivi sull’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 1° dicembre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Baveno e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di mercoledì 3 e venerdì 5 dicembre; uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 1° dicembre; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.

Tra Arona e Verbania in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 4 dicembre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Verbania.

Tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 2 e giovedì 4 dicembre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Baveno.

Sulla D08 Gallarate - Gattico, tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 1° dicembre; uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Vergiate.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, Vercelli ovest uscita chiusa provenendo da A4/A5 ed entrata chiusa verso A26 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 1° dicembre; uscita ed entrata alternativa a Vercelli est.

Deviazione obbligatoria in uscita a Vercelli ovest provenendo da A26 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 2 dicembre; si può rientrare alla stessa stazione.

Tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A26 in direzione Stroppiana dalle 00.00 alle 4.00 nella notte di giovedì 4 dicembre; uscita obbligatoria a Vercelli ovest e possibile rientro a Vercelli est.

Tra allacciamento A26/D36 e Vercelli ovest in direzione Santhià dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di giovedì 4 dicembre; uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro a Vercelli ovest.

Deviazione obbligatoria in uscita a Vercelli ovest provenendo da A4/A5 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di sabato 6 dicembre; si può rientrare alla stessa stazione.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 171+600 e 175+500 in modalità permanente da lunedì 1° a giovedì 4 dicembre.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce tra le pkm 181+000 e 189+400 in modalità permanente da lunedì 1° a giovedì 4 dicembre.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra allacciamento A26/D36 e Vercelli ovest in direzione Santa tra le pkm 1+100 e 7+250 in modalità permanente fino a venerdì 5 dicembre.