01 dicembre 2025

Lavori in centro città, riaperto il tratto tra via Binda e via Cadorna

Domodossola: rimane al momento chiusa, invece, piazza Cortesia

Prima riapertura per il cantiere che da ormai diverse settimane sta riguardando piazza Cortesia e le vie circostanti, nel centro di Domodossola. Da oggi, lunedì 1° dicembre, torna percorribile il tratto di via Binda a partire dall’incrocio con via Cadorna, che riapre regolarmente al traffico. Al momento risulta ancora chiuso, invece, l’ultimo tratto della via fino a piazza Cortesia; quest’ultimo dovrebbe essere riaperto l’8 dicembre, al termine della prima fase di interventi. I lavori ripartiranno poi a gennaio.

l.b.

