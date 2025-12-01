Lavori in centro città, riaperto il tratto tra via Binda e via Cadorna

Prima riapertura per il cantiere che da ormai diverse settimane sta riguardando piazza Cortesia e le vie circostanti, nel centro di Domodossola. Da oggi, lunedì 1° dicembre, torna percorribile il tratto di via Binda a partire dall’incrocio con via Cadorna, che riapre regolarmente al traffico. Al momento risulta ancora chiuso, invece, l’ultimo tratto della via fino a piazza Cortesia; quest’ultimo dovrebbe essere riaperto l’8 dicembre, al termine della prima fase di interventi. I lavori ripartiranno poi a gennaio.
In Breve
lunedì 01 dicembre
sabato 29 novembre
venerdì 28 novembre
mercoledì 26 novembre
martedì 25 novembre
lunedì 24 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?