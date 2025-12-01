 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 01 dicembre 2025, 08:10

Canton Ticino, ecco dove saranno i radar per il controllo della velocità

Tutte le informazioni per gli automobilisti

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o persino mortali. Si rinnova quindi l’appello a tutti i conducenti affinché rispettino i limiti, tutela essenziale per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti della strada.

In quest’ottica, e con l’obiettivo di ridurre il rischio di sinistri, durante la settimana 49 — dal 1° al 7 dicembre 2025 — verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona – Polizie comunali:
Arbedo, Bellinzona, Giubiasco, Claro, Castione, Sementina, Lumino, Monte Carasso

Distretto di Locarno – Polizia cantonale:
Losone

Distretto di Locarno – Polizie comunali:
Losone, Locarno

Distretto di Vallemaggia – Polizia cantonale:
Ronchini

Distretto di Lugano – Polizia cantonale:
Monteceneri, Curio, Ponte Tresa

Distretto di Lugano – Polizie comunali:
Pambio-Noranco, Figino, Molino Nuovo, Lugano, Breganzona, Bedano, Canobbio, Lamone, Mezzovico, Manno, Massagno, Gravesano, Agno

Distretto di Mendrisio – Polizie comunali:
Ligornetto

Controlli della velocità semi-stazionari

Bellinzona, Molinazzo Monteggio, Tenero, Morbio Inferiore

Redazione

