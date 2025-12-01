Canton Ticino, ecco dove saranno i radar per il controllo della velocità

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o persino mortali. Si rinnova quindi l’appello a tutti i conducenti affinché rispettino i limiti, tutela essenziale per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti della strada.
In quest’ottica, e con l’obiettivo di ridurre il rischio di sinistri, durante la settimana 49 — dal 1° al 7 dicembre 2025 — verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona – Polizie comunali:
Arbedo, Bellinzona, Giubiasco, Claro, Castione, Sementina, Lumino, Monte Carasso
Distretto di Locarno – Polizia cantonale:
Losone
Distretto di Locarno – Polizie comunali:
Losone, Locarno
Distretto di Vallemaggia – Polizia cantonale:
Ronchini
Distretto di Lugano – Polizia cantonale:
Monteceneri, Curio, Ponte Tresa
Distretto di Lugano – Polizie comunali:
Pambio-Noranco, Figino, Molino Nuovo, Lugano, Breganzona, Bedano, Canobbio, Lamone, Mezzovico, Manno, Massagno, Gravesano, Agno
Distretto di Mendrisio – Polizie comunali:
Ligornetto
Controlli della velocità semi-stazionari
Bellinzona, Molinazzo Monteggio, Tenero, Morbio Inferiore