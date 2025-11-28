Accensione dell’albero di Natale a Domodossola: le modifiche alla viabilità

La polizia locale di Domodossola comunica ai cittadini che oggi, sabato 29 novembre, in occasione della cerimonia di accensione dell’albero di Natale, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Quest’anno, a causa dei lavori in corso al teatro Galletti, il grande albero non è stato allestito in piazza Mercato ma in largo Madonna della Neve; per questo l’ordinanza prevede il divieto di transito in via Rosmini, largo Madonna della Neve - compresa la viabilità retrostante la chiesa ta Via Gibellino e via Matterella - e via Matterella fino all’intersezione con via Ida Braggio Del Longo.

Il divieto è valido dalle 16.45 fino al termine dell’evento, previsto intorno alle 18.30, e riguarda anche i residenti e autorizzati Ztl.