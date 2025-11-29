Piazza Cortesia, lavori prorogati fino all'8 dicembre

Dovrebbe terminare l’8 dicembre - e non il 30 novembre come inizialmente previsto - la prima fase dei lavori in piazza Cortesia a Domodossola. L’intervento, da tempo atteso, riguarda la posa delle nuove reti di acquedotto e gas e da una ventina di giorni sta bloccando, con un’inevitabile chiusura al traffico, uno dei punti nevralgici del traffico cittadino.

Secondo il programma annunciato dal comune, a partire dal giorno dell’Immacolata i lavori saranno interrotti, così da permettere la riapertura della strada al traffico in occasione delle festività natalizie. La seconda fase dell’intervento prenderà dunque il via all’inizio di gennaio. I lavori, che si inseriscono nel più ampio progetto di riqualificazione del centro città, dovrebero dunque concludersi a febbraio, salvo imprevisti tecnici o avversità atmosferiche.