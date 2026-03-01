Referendum Ornavasso, incontro pubblico su lupo e Parco Val Grande

Un incontro pubblico per informare la cittadinanza su due temi al centro del dibattito locale: la presenza del lupo sul territorio e il possibile ingresso nel parco. È in programma venerdì 6 marzo alle 20.15, alla sala cinema-teatro di Ornavasso, la serata dal titolo “Il lupo, più conoscenza, più sicurezza”, organizzata dal Comune.

L’appuntamento, riservato ai residenti, sarà articolato in due momenti. Nella prima parte verranno fornite informazioni utili su come comportarsi in caso di avvistamento di lupi sul territorio comunale, con indicazioni pratiche e chiarimenti da parte di esperti e operatori del settore.

La seconda parte sarà invece dedicata alla presentazione delle attività e delle prospettive legate al Parco Nazionale della Val Grande, con l’intervento dei rappresentanti dell’ente che illustreranno cosa significa per un’area entrare a far parte del parco e risponderanno alle domande del pubblico, anche in vista del referendum comunale. Alla serata parteciperanno inoltre rappresentanti delle Aree Protette dell’Ossola e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, tra cui il comandante della Polizia provinciale o un suo delegato.