Attenzione alle truffe: online false proposte di investimenti

Attenzione alla diffusione online di articoli, video e interviste completamente falsi, presentati da volti noti o figure politiche e istituzionali per aumentarne la credibilità. Sono state utilizzate, in particolare, le voci, i video e l’immagine di noti giornalisti e alti rappresentanti istituzionali, i cui interventi televisivi - originariamente genuini - sono stati alterati e modificati attraverso tecniche di intelligenza artificiale, con la creazione di video promozionali deepfake nei quali sembrano sponsorizzare forme di investimenti online.

Questi contenuti promuovono presunti investimenti “sicuri” o “ad alto rendimento”, collegati in realtà a piattaforme truffaldine create per ingannare gli utenti. La polizia postale mette in guardia i cittadini: si tratta di una truffa. I cybercriminali utilizzano tecniche di intelligenza artificiale per riprodurre in modo estremamente realistico volti, voci e movimenti, attribuendo a persone pubbliche dichiarazioni mai avvenute.

La polizia di Stato consiglia di: diffidare da articoli, video o interviste che promuovono investimenti garantiti o rendimenti elevati, prestando attenzione anche agli annunci sponsorizzati sui social; verificare sempre la fonte ufficiale delle notizie e consultare i siti della Esma, Consob e Banca d’Italia per essere sicuri di rivolgersi ad intermediari autorizzati; non seguire link o banner pubblicitari che rimandano a piattaforme sconosciute. Si consiglia, infine, di segnalare qualsiasi tipo di truffa digitale attraverso il portale online del commissariato di polizia postale.