Trontano, taglio di pini pericolosi in area parrocchiale: intervento dei volontari Aib

Si è svolto nella giornata di oggi l'intervento Aib (Antincendio Boschivo) di Trontano per il taglio di piante in un'area parrocchiale a Trontano.

Sono stati abbattuti dei pini instabili e pericolosi per la pubblica incolumità. Sul posto il presidente degli Aib Fulvio Ietti in capogruppo Flavio Iossi e una decina di altri volontari.

L'intervento viene eseguito in collaborazione con l'amministrazione comunale. Alcuni di questi tronchi di pino tagliati verranno poi utilizzati come stufe in piazza durante il periodo natalizio.