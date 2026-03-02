Tre nuovi mezzi per la Colonna Mobile: il Corpo Aib Piemonte rafforza la propria capacità operativa FOTO

Nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, presso la Sede della Squadra AIB di Oleggio (NO), si è svolta una breve cerimonia – seguita da un doveroso brindisi benaugurale– per la consegna delle chiavi dei nuovi pulmini di Colonna Mobile, recentemente acquistati grazie a uno specifico finanziamento legato a un progetto presentato dal Corpo Aib Piemonte al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

I tre nuovi mezzi di Colonna Mobile, dedicati al trasporto persone, andranno a implementare i quattro già in dotazione al Corpo. La loro assegnazione è avvenuta secondo un principio di equità e funzionalità operativa:

dotare le Province piemontesi ancora prive di mezzi per il trasporto volontari (come il VCO), prevedere un utilizzo condiviso tra VC e BI e, infine, rafforzare la capacità logistica dell’ampia Provincia di Torino.

Le assegnazioni operative sono state così definite:

– Ford Transit Custom destinato alla Provincia del Vco

– Mercedes Benz Vito Tourer assegnato alla Provincia di TO

– Mercedes Benz Vito Tourer destinato all’utilizzo congiunto tra le Province di VC e BI

Nel corso del breve intervento di consegna, l’Ispettore Generale Busnelli ha sottolineato l’importanza di implementare la dotazione di pulmini per migliorare l’operatività delle squadre impegnate negli interventi di Colonna Mobile, sia a livello regionale sia nazionale, nonché per ottimizzare la logistica complessiva del Corpo Aib.

Un investimento concreto che rafforza la capacità di risposta del sistema, perché efficienza organizzativa e adeguate dotazioni rappresentano elementi fondamentali per garantire tempestività e sicurezza negli interventi.

Ogni mezzo in più è un passo avanti verso un Corpo sempre più pronto, coordinato ed efficace al servizio del territorio.