Crevoladossola, la nuova pista ciclabile sarà intitolata a Michele Scarponi

La nuova pista ciclabile di Crevoladossola sarà intitolata a Michele Scarponi. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale, attualmente impegnata nell’ultimazione del progetto di mobilità urbana ciclo-pedonale che collegherà Preglia a Domodossola.

La decisione è stata unanime. Dal comune, dunque, la volontà di dedicare la nuova infrastruttura ad uno dei grandi campioni del ciclismo italiano, tragicamente scomparso nel 2017 in seguito ad un incidente stradale avvenuto durante l’allenamento. La scelta di intitolare la ciclabile a Scarponi è motivata non solo dal suo importantissimo valore sportivo, ma anche per l’impegno della fondazione a lui dedicata nella promozione di progetti e iniziative che hanno come fine l’educazione del corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro. Un messaggio che si intreccia perfettamente con la funzione stessa della nuova pista ciclabile.