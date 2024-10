Peppe Zagami nominato vicepresidente del comitato regionale di Aci

Peppe Zagami, presidente dell'Automobile Club del Verbano Cusio Ossola è stato nominato vicepresidente del comitato regionale Aci del Piemonte. Questo prestigioso incarico premia il suo impegno nel promuovere la sicurezza stradale e la valorizzazione del territorio, consolidando la sua figura come leader nel panorama automobilistico regionale e nazionale.

Sotto la sua guida, l’Ac Vco si è distinto per iniziative nel settore del turismo motoristico e per il forte impegno nella sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e dell'inclusione. La sua leadership ha reso l’Automobile Club un punto di riferimento per gli appassionati del motorismo e per gli utenti della strada della provincia.

“Sono onorato di assumere questa nuova responsabilità - ha commentato Zagami -. Continuerò a lavorare con dedizione per rappresentare il nostro territorio e per supportare lo sviluppo dell’intero sistema Aci nella regione, con particolare attenzione ai bisogni dei soci e alla promozione di una mobilità sicura, inclusiva e sostenibile”.

La nomina di Peppe Zagami a vicepresidente del consiglio regionale dell'Aci in Piemonte rappresenta, prima ancora che un importante riconoscimento delle sue competenze e della sua capacità di guidare il cambiamento nel mondo della mobilità, anche un’importante successo del territorio.