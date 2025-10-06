I controlli della velocità sulle strade ticinesi fino al 12 ottobre

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura letali. Per questo motivo, viene rinnovato l’appello agli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, così da proteggere non solo la propria sicurezza, ma anche quella degli altri utenti della strada.
Nell’ottica di prevenire gli incidenti, durante la settimana 41, dal 6 al 12 ottobre 2025, verranno effettuati controlli della velocità sia mobili che semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina – Polizia cantonale: Pasquerio
Distretto di Blenio – Polizia cantonale: Corzoneso Piano
Distretto di Bellinzona – Polizie comunali: Giubiasco, Castione, Arbedo, Bellinzona, Gnosca, Claro
Distretto di Locarno – Polizie comunali: Muralto, Locarno, Losone, Cugnasco, Arcegno, Riazzino, Golino, Ascona
Distretto di Lugano – Polizia cantonale: Vezia, Bedano, Manno
Distretto di Lugano – Polizie comunali: Gandria, Cassarate, Viganello, Bioggio, Aranno, Cadro, Pregassona, Lamone, Taverne, Agno, Massagno, Porza, Banco, Roncaccio, Caslano
Distretto di Mendrisio – Polizie comunali: Rancate, Stabio, Novazzano, Morbio Inferiore, Besazio, Coldrerio
Controlli della velocità semi-stazionari
Loderio, Cadenazzo, Bissone, Vacallo