 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 06 ottobre 2025, 06:55

I controlli della velocità sulle strade ticinesi fino al 12 ottobre

La Polizia cantonale e le polizie comunali rafforzano la prevenzione per ridurre gli incidenti stradali

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura letali. Per questo motivo, viene rinnovato l’appello agli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, così da proteggere non solo la propria sicurezza, ma anche quella degli altri utenti della strada.

Nell’ottica di prevenire gli incidenti, durante la settimana 41, dal 6 al 12 ottobre 2025, verranno effettuati controlli della velocità sia mobili che semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina – Polizia cantonale: Pasquerio

Distretto di Blenio – Polizia cantonale: Corzoneso Piano

Distretto di Bellinzona – Polizie comunali: Giubiasco, Castione, Arbedo, Bellinzona, Gnosca, Claro

Distretto di Locarno – Polizie comunali: Muralto, Locarno, Losone, Cugnasco, Arcegno, Riazzino, Golino, Ascona

Distretto di Lugano – Polizia cantonale: Vezia, Bedano, Manno

Distretto di Lugano – Polizie comunali: Gandria, Cassarate, Viganello, Bioggio, Aranno, Cadro, Pregassona, Lamone, Taverne, Agno, Massagno, Porza, Banco, Roncaccio, Caslano

Distretto di Mendrisio – Polizie comunali: Rancate, Stabio, Novazzano, Morbio Inferiore, Besazio, Coldrerio

Controlli della velocità semi-stazionari

Loderio, Cadenazzo, Bissone, Vacallo

Redazione

