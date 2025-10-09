Treni, lavori al ponte Saltina: bus sostitutivi tra Briga e Visp

Sono in corso i lavori di costruzione del nuovo ponte ferroviario sul fiume Saltina tra Briga e Visp, in Vallese.

Le Ferrovie Federali Svizzere fanno sapere che ‘’sostituiranno i due ponti metallici esistenti, ormai giunti al termine del loro ciclo di vita, con una struttura più grande. Questo cantiere richiederà un servizio di autobus sostitutivo tra Visp e Briga nel fine settimana dell'11 e 12 ottobre’’.

‘’I ponti -spiegano - hanno raggiunto la fine della loro vita utile. Al posto degli attuali due ponti metallici stiamo costruendo una nuova struttura più grande, in grado di sostenere entrambi i binari. I lavori di costruzione sono iniziati a metà del 2025 e dovrebbero durare fino alla fine del 2026’’.

I lavori richiederanno la chiusura della linea dalle ore 22:00 di venerdì 10 ottobre 2025 fino alla fine del servizio di domenica 12 ottobre 2025. I treni a lunga percorrenza (IR90, IR95, IC6, IC8) saranno sostituiti da autobus tra Visp e Briga. Il tempo di percorrenza aumenterà di mezz'ora. Nel traffico regionale (R91), anche i treni tra Visp e Briga saranno sostituiti da autobus. L'orario normale riprenderà con il primo treno lunedì 13 ottobre 2025.