29 settembre 2025

Canton Ticino: i punti sorvegliati dai radar per il rispetto dei limiti di velocità

Controlli tramite dispositivi mobili e semi-stazionari

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o persino mortali. Per questo motivo si rinnova l’appello ai conducenti a rispettare i limiti, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Nell’ottica di ridurre i rischi e prevenire gli incidenti, nel corso della settimana 40 – dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 – verranno eseguiti controlli della velocità tramite dispositivi mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Blenio
Polizie comunali – Motto

Distretto di Leventina
Polizie comunali – Ambrì

Distretto di Riviera
Polizie comunali – Lodrino

Distretto di Bellinzona
Polizie comunali – Lumino, Gnosca, Preonzo, Bellinzona, Sementina

Distretto di Bellinzona
Polizie comunali – Giubiasco, Monte Carasso, Gudo

Distretto di Locarno
Polizie comunali – Muralto, Locarno, Losone, Magadino, Minusio, Brione sopra Minusio, Riazzino, Ascona, Brissago

Distretto di Lugano
Polizia cantonale – Rivera
Polizie comunali – Lugano, Breganzona, Muzzano, Origlio, Molino Nuovo, Viganello, Besso, Piodella

Distretto di Mendrisio
Polizie comunali – Chiasso

Controlli della velocità semi-stazionari

Carasso, Loderio, Belvedere, Bissone

Redazione

