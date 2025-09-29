Canton Ticino: i punti sorvegliati dai radar per il rispetto dei limiti di velocità

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o persino mortali. Per questo motivo si rinnova l’appello ai conducenti a rispettare i limiti, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.
Nell’ottica di ridurre i rischi e prevenire gli incidenti, nel corso della settimana 40 – dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 – verranno eseguiti controlli della velocità tramite dispositivi mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Blenio
Polizie comunali – Motto
Distretto di Leventina
Polizie comunali – Ambrì
Distretto di Riviera
Polizie comunali – Lodrino
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali – Lumino, Gnosca, Preonzo, Bellinzona, Sementina
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali – Giubiasco, Monte Carasso, Gudo
Distretto di Locarno
Polizie comunali – Muralto, Locarno, Losone, Magadino, Minusio, Brione sopra Minusio, Riazzino, Ascona, Brissago
Distretto di Lugano
Polizia cantonale – Rivera
Polizie comunali – Lugano, Breganzona, Muzzano, Origlio, Molino Nuovo, Viganello, Besso, Piodella
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali – Chiasso
Controlli della velocità semi-stazionari
Carasso, Loderio, Belvedere, Bissone