Linea del Sempione: chiude anche lo scalo di Briga?

Tagli e ridimensionamenti a Domo 2, tagli e ridimensionamenti a Briga, in Vallese. E’ sempre più fosco il futuro della linea del Sempione che continua a perdere posti di lavoro e vquote nel trasporto merci.

Dopo la chiusura di DB Cargo a Domo2, dopo lo stop all’autostrada viaggiante e i tagli di Sbb Cargo, la crisi di manifesta anche al di là delle Alpi.

Secondo i giornali svizzeri, Sbb Cargo intenderebbe chiudere tre depositi: uno di questi è quello di Briga, sull’altro lato del tunnel transfrontaliero del Sempione. Il motivo? Nel 2024 la divisione cargo delle ferrovie federali svizzere ha registrato una perdita di oltre 80 milioni di euro.

Un problema di cui la politica di qua e di là delle Alpi pare disinteressarsi ma i ‘’colpi’’ che sta subendo la linea ferroviaria del Sempione dicono che il traffico sta emigrando altrove.

La conferma arriva anche dall’Ufficio federale dei trasporti: la modalità ferroviaria ha perso lo 0,8%, ma il Sempione fa peggio: meno 7,7%. In poche parole, l’asse del Gottardo appare più competitivo.