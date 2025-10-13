SS33 del Sempione: lavori oltreconfine, traffico interrotto di notte

La strada statale 33 “del Sempione” sarà chiusa al traffico nel tratto svizzero – cioè nel proseguimento oltre il confine – nelle notti di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo. Lo ha comunicato il gestore stradale elvetico, precisando che lo stop è necessario per consentire lavori in sicurezza in orario notturno.

Durante l’intervento, il lato italiano della SS33 resterà regolarmente percorribile fino alla dogana, senza limitazioni particolari. I veicoli diretti in Svizzera dovranno quindi interrompere la marcia al confine e programmare la ripartenza dopo la riapertura mattutina, oppure valutare itinerari alternativi sul territorio elvetico dove disponibili.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso, verificare i tempi di viaggio e considerare possibili tempi di attesa per la ripresa della circolazione nelle prime ore del mattino.