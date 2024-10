Orso, altri avvistamenti sulla montagna di Trontano

M29, l’orso che da alcuni anni si aggira nel Verbano Cusio Ossola non ha mai lasciato l’Ossola. La sua presenza è stata segnalata in tre casi sempre sopra Trontano, zona alla quale l’animale pare affezionato viste le presenze, e le segnalazioni, continue. Segnalazioni che sono avvenute negli ultimi 10-15 giorni.

‘’Sì, abbiamo una segnalazione all’alpe Briasca. Speriamo resti in alta quota’’ dice Renzo Viscardi, sindaco di Trontano che le scorse settimane aveva anche scritto alla prefettura per chiedere maggiori controlli in zona, visto che in questo periodo i boschi sono maggiormente frequentati da cercatori di fungi e di castagne.