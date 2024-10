Terza Categoria: Pregliese implacabile, quarta vittoria di fila

Gli uomini di Gianni Lipari non mollano: altra vittoria, 1-0 sul Meina e primato nel girone VCO di Terza Categoria confermato. Stavolta la vittoria per la Pregliese è arrivata all’ultimo respiro, al termine di una partita con molte emozioni: dopo un primo tempo con poche occasioni, in avvio di ripresa i gialloverdi rimangono subito in 10 per l’espulsione di Zois e subiscono il contraccolpo, pur senza mai correre grossi rischi. Dopo essersi riorganizzati gli ossolani tornano avanti e guadagnano un rigore che però Piroia spreca. Sembra una giornata no per il bomber di Lipari, con altre due grandi occasioni sventate ottimamente dal portiere ospite, ma proprio al quarto minuto di recupero un altro rigore consente finalmente al capocannoniere del campionato di riscattarsi e di regalare tre punti importantissimi ai padroni di casa.

Pesante sconfitta per il Montecrestese, impegnato nell’anticipo di sabato sera sul campo del Valsessera. Per gli uomini di Daoro l’unica gioia della serata è la rete di Rondoni, ma il risultato finale è 4-1 per i vercellesi, che scavalcano così gli ossolani, alla seconda sconfitta consecutiva.

Non riesce a ingranare la giusta marcia la Mergozzese, che aveva comunque di fronte l’Armeno, un’altra big del girone. Altre quattro reti per gli attaccanti ossolani, ma i gol di Femia, Brunetti, Acucella e Jodero non bastano per raccogliere i tre punti: finisce con un pirotecnico 4-4.

Terza vittoria in quattro partite per la Virtus Crusinallo, che supera il fanalino di coda Gattico Veruno con la rete di Quintero e la doppietta di Bouchouit: cusiani ora terzi in classifica da soli.

Primo successo per il Verbania Olympia, che sorprende l’Oleggio Castello con la rete di La Ragione: finisce 1-0, e i verbanesi possono festeggiare i primi tre punti del loro campionato.

I risultati:

Valsessera - Montecrestese 4 - 1; Pregliese - Meina 1 - 0; Mergozzese - Armeno 4 - 4; Verbania Olympia - Oleggio Castello 1 - 0; Virtus Crusinallo - Soccer Gattico Veruno 3 - 1; Libertas Vaprio - San Maurizio 3 - 4

Classifica:

Pregliese 12 - San Maurizio 10 - Virtus Crusinallo 9 - Valsessera, Armeno 7 - Montecrestese, Meina 6 - Mergozzese 5 - Libertas Vaprio, Verbania Olympia 3 - Oleggio Castello 1 - Soccer Gattico Veruno 0