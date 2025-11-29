Natale di solidarietà: aperto a Villadossola il negozio dell’Ossola Amica dell’Ugi FOTO

Ha ufficialmente aperto le porte il negozio natalizio dell’Ossola Amica dell’Ugi: lo spazio solidale, in via Sempione 59 a Villadossola, sarà attivo fino al 24 dicembre e rappresenta, come ogni anno, un’occasione per scegliere un dono che porta con sé un gesto di vicinanza verso le famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche.

A gestire il punto vendita sono i volontari dell’associazione, affiancati a rotazione dai ragazzi del Centro Sesamo, del Centro Diurno, della Sacra Famiglia e dell’Anfass. Da settimane stanno lavorando per realizzare decorazioni natalizie, piccoli oggetti artigianali e biglietti d’auguri che ora trovano spazio sugli scaffali del negozio solidale.

L’offerta è ricca e variegata: articoli fatti a mano, addobbi per la casa, dolci delle feste, specialità enogastronomiche e tante idee regalo adatte a tutte le età. Immancabili anche panettoni e pandori dell’Ossola Amica dell’Ugi, sempre molto richiesti da chi desidera sostenere le attività dell’associazione con un acquisto simbolico ma importante.

“Ogni contributo che arriva da questo negozio – spiega il presidente di Ossola Amica dell'Ugi Damiano Bassi – ci permette di continuare a sostenere l’Ugi a Torino, un punto di riferimento fondamentale per le famiglie ossolane costrette a spostarsi per le cure dei propri figli al Regina Margherita. Grazie al lavoro dell’Ugi, chi affronta un momento così difficile può contare su accoglienza, ascolto e alloggi gratuiti per restare vicino ai bambini durante le terapie; servizi che richiedono energie e risorse, e il negozio natalizio è uno dei modi più importanti per sostenerli”.