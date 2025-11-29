Le previsioni meteo per il fine settimana

Oggi è atteso tempo stabile e soleggiato, con temperature minime sotto zero e modeste gelate notturne in pianura e negli avvallamenti delle zone collinari. “Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - arriverà sul Piemonte un modesto fronte associato a una nuova perturbazione atlantica, che porterà cielo molto nuvoloso su tutta la regione. Da domenica pomeriggio saranno possibili deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, con quota neve attorno ai 1200-1400 m, e possibili piogge sull'Appennino al confine con la Liguria. Qui la quota neve sarà attorno ai 1500 m. Il fronte passerà velocemente e lunedì il tempo migliorerà”.

SABATO 29 NOVEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno, con velature in transito al primo mattino e in serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento nella prima parte della giornata sui 2400-2600 m, in nuovo calo in serata sui 1800-2000 m a nord e 2200-2400 m a sud. Venti: in genere deboli, da nord al mattino in montagna; nel pomeriggio in rotazione da ovest sulle Alpi, da sud e con rinforzi sull'Appennino; variabili in pianura. Altri fenomeni: locali gelate nelle ore più fredde in pianura e negli avvallamenti delle zone collinari

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: dal pomeriggio, deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, con quota neve a circa 1200-1400 m; piogge deboli anche sull'Appennino al confine con la Liguria, dove la quota neve sarà attorno ai 1400-1500 m. Zero termico: in generale calo fino a 1500-1800 m. Venti: moderati da sud-ovest in quota sulla Alpi, da sud sull'Appennino; deboli variabili in pianura