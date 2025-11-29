C'è ancora tempo per partecipare al premio giornalistico di Uncem

C’è ancora tempo per partecipare al premio giornalistico promosso da Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, nell’ambito del progetto Italiae del dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del consiglio dei ministri. Il premio riguarda articoli e servizi in radio e tv sui temi collegati allo sviluppo delle aree montane, alle green community, alla riorganizzazione degli enti locali, con particolare riferimento alle risposte dei territori alla crisi climatica e alla crisi demografica nei territori alpini e appenninici.

Articoli e servizi devono essere pubblicati o andati in onda tra il 1° aprile 2024 e il 30 novembre 2025 (e non il 1° settembre come inizialmente previsto). Il concorso prevede quattro sezioni: carta stampata, radio, siti web di informazione e tv. Ogni partecipante può inviare un solo servizio per ogni sezione. Il materiale deve essere inviato a Uncem tramite mail a info@uncem.it insieme alla documentazione richiesta (tutti i dettagli sono pubblicati nel bando) entro e non oltre il 15 dicembre.