Incendio a Crevoladossola, coinvolte due auto: indagini in corso per accertare le cause del rogo

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 2 ottobre, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola sono intervenuti a Crevoladossola per spegnere un incendio che si è sviluppato all’improvviso e che, in breve tempo, ha coinvolto due autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

La squadra dei Vigili del Fuoco è giunta prontamente sul posto e ha provveduto alle operazioni di spegnimento in condizioni di sicurezza, riuscendo a circoscrivere il rogo ed evitando che le fiamme si propagassero ad altre auto o alle strutture adiacenti.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Crevoladossola: sono in corso accertamenti per stabilire l’origine e le cause dell’incendio.



