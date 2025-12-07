A Domodossola il "Concerto per l'Avvento" della Cappella Musicale del Calvario

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, l’Istituto della Carità e la parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola, in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola, durante i Mercatini di Natale, nell’ambito della stagione concertistica 2025 e del calendario “Dicembre insieme”, propongono il quarto appuntamento della rassegna de “I Concerti d’autunno”, in preparazione delle prossime festività natalizie. Sabato 13 dicembre alle 18.00 nel santuario della Madonna della Neve va in scena il “Concerto per l’avvento”, che vede protagonista il Convivio Rinascimentale con la Camerata Strumentale di San Quirico.

L’ensemble, diretto da Manfred Nesti, propone un repertorio di musiche natalizie e classiche, dal XVI al XX secolo, per coro a cappella e per coro e strumenti. Durante il concerto, la Pro Loco di Domodossola consegnerà la “Rosa delle alpi”.

Il concerto è reso possibile grazie all’istituto della Carità e alla parrocchia di Domodossola, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco, della Fondazione Crt, del consiglio regionale del Piemonte e della città di Domodossola.