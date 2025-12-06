Findomo Cestistica senza scampo a Novara: la big del girone impone l’85-43

Un’Autotrasporti Sacchi-Foma travolgente vince nettamente al PalaBagnella, nella decima giornata di andata del Campionato di DR1 contro Borgomanero Sporting Club per 115-73 e mantiene i quartieri alti della classifica. Mvp del match un clamoroso Barberis, che ha dominato nel pitturato e ha chiuso con la bellezza di 31 punti. In doppia cifra anche Strino con 18, Caramelli con 16, Lo Basso con 10: tutti a referto i giocatori di Zaccardini.

"Volevamo dare continuità all’ottima vittoria di settimana scorsa e ci siamo riusciti giocando una partita da stropicciarsi gli occhi. Altissima l’intensità e la qualità di gioco, bravissimi a condividere il pallone alla ricerca del vantaggio migliore e bravissimi ad alternare gioco interno a gioco esterno. Che dire: siamo stati superlativi - la chiosa di Zaccardini.

Discorso opposto invece per la Findomo: Cestistica travolta come da pronostico a Novara per 85-43. Ossolani subito sotto nel punteggio contro una delle big del girone e margine di svantaggio che è cresciuto minuto dopo minuto fino a raggiungere il meno 42 finale. Come detto più volte da Petricca, l'obiettivo è farsi trovare pronti per i play-out che decideranno le sorti dei granata.