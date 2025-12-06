A Vagna doppia accensione degli alberi di Natale e proclamazione del “Personaggio dell’anno”

Atmosfera di festa a Vagna, dove nel pomeriggio di domenica 7 dicembre la comunità si ritroverà per la doppia accensione degli alberi di Natale e per la tradizionale proclamazione del “Personaggio dell’anno”.

Il primo appuntamento è alle 18 presso le ex scuole, dove sarà illuminato lo speciale albero realizzato dal Gruppo Arsciol: una creazione unica, composta da tanti piccoli e colorati quadrati all’uncinetto, frutto di un lavoro collettivo diventato ormai un simbolo del Natale in frazione.

A seguire, nel prato antistante la chiesa, verrà acceso l’albero donato dalla famiglia Marini e oggi gestito dagli alpini di Vagna, insieme al presepe che accompagnerà le festività nelle prossime settimane.

Il momento più atteso sarà la consegna della targa al “Personaggio dell’anno”, riconoscimento attribuito dal Gruppo Arsciol e dalla Pro loco a una figura che si è distinta per il proprio impegno nella vita della comunità.

La serata proseguirà quindi in piazza con il tradizionale scambio di auguri natalizi e un ricco buffet aperto a tutti i partecipanti.

Inoltre, dall’8 dicembre al 6 gennaio, nelle varie frazioni sarà possibile ammirare diversi presepi allestiti dai residenti, un percorso diffuso che valorizza tradizione, creatività e spirito comunitario.