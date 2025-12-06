Domodossola accende la magia delle feste con un mese di eventi

La magia del Natale non è fatta solo di luci e decorazioni, ma anche di attesa, di momenti da condividere e di emozioni. A Domodossola, questa atmosfera prenderà vita grazie al ricco calendario di eventi messo a punto dalla Pro Loco con la collaborazione di numerose associazioni, che accompagnerà l'attesa e regalerà momenti da vivere nel Borgo della Cultura. Concerti, spettacoli, mercatini e iniziative per grandi e piccoli accompagneranno cittadini e visitatori fino alle feste.

Il programma, che si è aperto il 30 novembre con “La Magia del Natale”, un pomeriggio di musica e spettacolo in piazza Mercato, proseguirà il 7 dicembre a Vagna, quando alle 18 sarà acceso il grande albero di lana in frazione Sala. In quella occasione sarà anche consegnata la targa al "Personaggio dell'anno" a cura della Pro Loco di Vagna e degl Gruppo Arsciol. L'8 dicembre a Calice aprirà l'itineraio dedicato ai Presepi nei borghi di Calice. In piazza Mercato invece, già alle 15.30, vi sarà la Baby Dance e la partecipazione di Babbo Natale. Alle 18 al Cinema Corso a Domodossola invece sarà proiettato il film evento "L'Elide ingannatrice" di Michele Scaciga, a cura di Kiwanis Club e Domobianca 365. L’11 dicembre sarà la volta di “Tesori nel Borgo”, una serata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale con visite guidate a Palazzo San Francesco e alla sua storia, con la partecipazione della professoressa Paola Rovelli e del curatore dei Musei Civici di Domodossola Federico Troletti.

Il giorno successivo, venerdì 12, l’attesa dei Mercatini si colorerà di musica con il concerto di Amir Salhi all’Auditorium Floreanini, a cura dell'associazione Ruminelli, preludio al weekend più atteso dell’anno: il 13 e 14 dicembre il centro storico si trasformerà in un percorso incantato tra bancarelle, luci e spettacoli. Sabato 13 e domenica 14 dicembre Domodossola ospiterà i Mercatini di Natale, con 177 bancarelle e tanti eventi e animazioni.

Sabato 13 le vie saranno animate dalle performance itineranti del trampoliere Floriano, del Cumbre Duo e dell’Ossola Sax Swingin’ Orchestra, mentre la Cappella Mellerio ospiterà i ragazzi di Make Music. Nel pomeriggio spazio ai cori e agli auguri dei bambini, sulla scalinata Rosmini, delle scuole Kennedy e della scuola Milani, e poi con il Coro Gospel White Spirit e il Coro Nitida Stella in Piazzetta della Solidarietà, e il “Concerto per l’Avvento del Convivio Rinascimentale” alla Madonna della Neve.

Durante il concerto, la Pro Loco consegnerà il riconoscimento "Il cuore delle alpi". Alle 20 poi presso il Ristorante didattico Rosmini vi sarà il Gran Galà benefico del Kiwanis club. Domenica 14 la festa continuerà con la Santa Messa e la premiazione del concorso presepi, lo spettacolo teatrale “Il Ciuchino di Santa Lucia” in Cappella Mellerio a cura della Compagnia dell'ozio e poi il concerto jazz di Delfina Morellini e Pietro Tonelli "At jazz o'clock" in Cappella Mellerio. Poi vi saranno le esibizioni dell’Antigò Brass Band e dei Papaveri Rossi in piazzetta Solidarietà e gli auguri del Civico Corpo Musicale.

Dopo i mercatini, il 16 dicembre alle 19.30 presso il Centro Familiare vi sarà una risottata a favore dei restauri della Collegiata. Il calendario proseguirà il 18 dicembre con, in Cappella Mellerio, "Le stagioni del cuore" a cura del Kiwanis Club e le poesie di Sandro Torchi e i video di Mario Pasqualini. Il 21 dicembre, a cura della Pro Loco di Montecrestese, sarà aperto il tempietto di Roldo. Alle 17 presso Palazzo San Francesco vi sarà il concerto per il solstizio con il trio Asioli, violino, violoncello e mandolino. Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, alle 17 in piazza Mercato gli auguri alla cittàà saranno con il Coro Gaudium e il Coro Seo Cai e la partecipazione del Gruppo Folkloristico e la Pro Loco di Domodossola.

Trascorso Natale, il 28 dicembre l'appuntamento sarà al Teatro La Fabbrica con il concerto della corale di Calice e Polimnia Arts. L'anno nuovo, il 4 gennaio, i presepi di Calice con il la caccia al tesoro e il gran finale al Sacro Monte Calvario, chiuderanno il programma di Dicembre Insieme.