Pedalata di Natale per finanziare una borsa lavoro all’Orto Solidale

Una pedalata di Natale il cui ricavato servirà ad attivare una borsa lavoro presso l’Orto Solidale al Sacro Monte Calvario, gestito dall’associazione Forti Insieme. Lunedì 8 dicembre, a partire dalle 14.00, grandi e piccoli sono attesi in largo Madonna della Neve, con abito a tema natalizio, per la pedalata di Natale lungo le vie del centro storico di Domodossola. Un pomeriggio di festa, per stare insieme allegramente sulle due ruote, ma con un fine davvero nobile. I proventi della manifestazione infatti saranno devoluti all'associazione Forti Insieme che offrirà un’opportunità concreta di lavoro per una persona in difficoltà sociale o professionale: circa 12 ore settimanali di attività retribuita, 400 euro al mese.

Lunedì 8 dicembre, dopo le iscrizioni a offerta libera, alle 14.30 partirà la pedalata nel centro cittadino, seguita dalla sfilata delle biciclette più originali e addobbate, con premiazioni e merenda per i più piccoli. "Sarà una pedalata allegra nel cuore della città, con il vero Babbo Natale - spiega Anna Fovana, presidente Fiab Vco. Un’occasione di divertimento per tutti, non solo per i bambini. E soprattutto un modo concreto per aiutare gli amici dell’associazione Forti Insieme – Orto Solidale”.

“La nostra associazione è attiva da undici anni e gestisce l’Orto Solidale con l’obiettivo di creare uno spazio di lavoro protetto - racconta Linda Roton, referente dell’associazione - Le borse lavoro sono un salvagente per chi non ha un’occupazione stabile o attraversa un periodo difficile. Grazie alle donazioni riusciamo ad attivarne tre all'anno. La persona che inseriremo, già ad aprile, grazie ai proventi di questa pedalata, si occuperà della cura dell’orto agrario e di quello delle erbe aromatiche”.

L’orto è anche un luogo aperto alla cittadinanza, con progetti didattici e iniziative per bambini e altre associazioni. “È un modo per unire inclusione sociale e partecipazione cittadina”, conclude Roton.

Alla Pedalata di Natale il dress code natalizio è gradito: ci si può vestire da Babbo Natale, da elfi oppure addobbare le biciclette. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato. Info: Anna 3474167806 – Massimo 3245421507.