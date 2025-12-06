Dicembre Insieme, per l'Immacolata un weekend di appuntamenti tra Domodossola e frazioni

Il cartellone “Dicembre Insieme”, promosso dalla Pro Loco di Domodossola con la collaborazione di associazioni e realtà del territorio, entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti, tra tradizioni e spettacoli, che si svolgeranno tra Domodossola e le frazioni.

Domenica 7 dicembre i riflettori si accenderanno su Vagna, frazione Sala, dove alle 18 sarà illuminato il suggestivo grande albero di lana, simbolo del lavoro condiviso e della creatività del borgo. Durante la serata sarà consegnata anche la targa “Personaggio dell’anno”, iniziativa curata dalla Pro Loco di Vagna e dal Gruppo Arsciol, un momento sentito che valorizza l’impegno di chi contribuisce alla vita della comunità.

Il programma prosegue lunedí 8 dicembre, con una giornata ricca di proposte. A Calice prenderà il via l’itinerario dei Presepi nei borghi, un percorso diffuso che invita a scoprire angoli caratteristici e installazioni realizzate da abitanti e associazioni. Nel cuore di Domodossola, in piazza Mercato, dalle 15.30 spazio ai più piccoli con la Baby Dance e la presenza di Babbo Natale, per un pomeriggio di festa in un’atmosfera pienamente natalizia.

Sempre l’8 dicembre, alle 18, il Cinema Corso ospiterà un appuntamento di grande rilievo: la prima mondiale del cortometraggio “L’Elide ingannatrice” di Michele Scaciga, evento promosso dal Kiwanis Club e da Domobianca 365. L’opera, prodotta da Wikiteatro.it con Allianz101 Agenzia Milano–Torino e patrocinata dal Kiwanis International Club di Domodossola, è stata girata tra le architetture e i paesaggi del Verbano Cusio Ossola.