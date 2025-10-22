Anche aziende del Vco nella sesta edizione di "Fabbriche aperte Piemonte"

Torna la sesta edizione di Fabbriche Aperte Piemonte, l’iniziativa che permette al grande pubblico di entrare nei luoghi della produzione industriale e scoprire il valore di chi crea valore. Dal 23 al 25 ottobre i cittadini potranno visitare le aziende aperte straordinariamente per l’occasione, comprendere i processi produttivi e toccare con mano l’eccellenza piemontese.

Nel Verbano Cusio Ossola partecipano alcune realtà significative del territorio, tra cui Terme di Crodo, Lagostina Spa, Tor.Met e Matia, rappresentative di filiere diverse e strategiche per l’economia locale, dall’agroalimentare alla meccatronica. Le visite offriranno l’opportunità di osservare innovazione, sostenibilità e capacità manifatturiere del Vco.

Le prenotazioni sono aperte fino a oggi, 22 ottobre, sul sito www.fabbricheapertepiemonte.it. I posti disponibili per le 150 aziende aderenti, distribuite in tutte le province piemontesi, sono 16.100.

"Questa edizione dimostra l’importanza dei fondi europei per sostenere il sistema produttivo piemontese e valorizzare la manifattura locale – spiega il presidente della regione Alberto Cirio –. La fabbrica resta un luogo strategico e identitario del Piemonte, capace di produrre valore nel presente e guardare al futuro".

Gli assessori alle attività produttive, Andrea Tronzano, e alla ricerca e innovazione, Matteo Marnati, evidenziano come l’iniziativa offra al pubblico l’opportunità di conoscere direttamente le eccellenze industriali e i poli che favoriscono l’innovazione e lo scambio di competenze tra imprese e centri di ricerca. Oltre il 40% delle imprese partecipanti ha beneficiato dei fondi Fesr per efficienza energetica, innovazione dei processi produttivi, riqualificazione di edifici e macchinari e investimenti in ricerca e sviluppo, per un totale di oltre 73 milioni di euro investiti nel territorio, confermando l’impegno pubblico-privato per lo sviluppo sostenibile dell’industria piemontese.