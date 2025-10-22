Sostegno economico alle attività commerciali: la proposta di Ornavasso, Premosello e Vogogna alla regione

Un sostegno economico forte e concreto per le attività commerciali di Ornavasso, Vogogna e Premosello, che potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto fino a 7mila euro per attività, per l’ammodernamento delle proprie attività, che raddoppia a 14mila euro per chi deciderà di aprire un nuovo negozio di vicinato in uno dei tre comuni. È quanto ha richiesto alla regione Piemonte il Distretto diffuso del Commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna nell’ambito del nuovo bando regionale per il triennio 2025-2027. Gli esiti del Bando saranno comunicati entro fine anno.

Complessivamente il progetto presentato alla regione dai tre comuni ammonta a circa 390mila euro, di cui circa 116mila euro direttamente ai commercianti per l’ammodernamento di negozi e attività, che potranno finanziare a fondo perduto l’acquisto di nuove postazioni tecnologiche, videosorveglianza, arredi ed attrezzature esterne, vetrine ed esteriorità delle attività.

Una parte rilevante del progetto riguarda anche le amministrazioni comunali: Vogogna investirà nella videosorveglianza, mentre Ornavasso punterà alla riqualificazione urbana di piazza Bianchetti, che sarà resa più accogliente e con il verde pubblico. Complessivamente il contributo richiesto alla regione per il triennio 2025-27 è pari a 295.300,00 euro.

Il progetto, ora all’esame della regione Piemonte, è stato approvato dalla cabina di regia con gli assessori Anna Cucchi (Ornavasso), Maddalena Manera (Premosello Chiovenda) e Silvia Guglielminpietro (Vogogna), il direttore di Confcommercio Ascom Vco Eugenio Maffei e il manager di distretto Antonio Longo Dorni.

“Come ha recentemente ricordato l’assessore al commercio della regione Piemonte, Paolo Bongioanni, i distretti del commercio rappresentano un importante sostegno, di cui abbiamo direttamente beneficiato negli ultimi anni. Su questi fondi contiamo anche per il prossimo triennio”, è il commento di Filippo Cigala Fulgosi, sindaco del comune capofila di Ornavasso.

“Nel precedente triennio, grazie a questi fondi sono stati effettuati interventi per oltre 344mila euro” – aggiunge il manager di distretto Antonio Longo Dorni - circa 90mila euro sono andati direttamente ai commercianti, con il finanziamento di 24 interventi per migliorare le proprie attività, dalla sostituzione di tende e attrezzature, al rifacimento di insegne e dehors”.