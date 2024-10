Concerto del Civico Corpo Musicale per i 40 giorni di Libertà

Nell'ambito delle celebrazioni per l'80esimo anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola, domani, venerdì 25 ottobre alle 21, il Civico Corpo Musicale di Domodossola terrà in Collegiata un concerto. L'appuntamento fatto chiude le celebrazioni ufficiali organizzate in questo mese per celebrare l'importante anniversario dell'esperimento di autogoverno.

Il Civico Corpo Musicale, diretto da Fabrizio Bionda, eseguirà brani e canzoni inerenti al periodo storico dei 40 giorni di libertà. Parteciperà il gruppo teatrale T.N.T. (Teatro Nuoni Talenti) con letture tratte dal libro "L'Ossola nella tempesta" di Mons. Luigi Pellanda e in collaborazione con la cantante Monica Delfina Morellini.