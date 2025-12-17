Certificazioni linguistiche, alle Bagnolini l’eccellenza del B1 di inglese

Si è svolta nei giorni scorsi, nell’Aula Magna delle Scuole Bagnolini, la consegna ufficiale delle certificazioni B1 di inglese e Delf di francese, un momento significativo che ha celebrato l’impegno e i risultati raggiunti dalle studentesse e dagli studenti coinvolti nel percorso.

Le certificazioni linguistiche rappresentano oggi uno strumento fondamentale: attestano competenze riconosciute a livello internazionale e costituiscono un valore aggiunto nel percorso formativo, offrendo maggiori opportunità sia in ambito scolastico sia in prospettiva futura.

In questo contesto si inserisce un dato di particolare rilievo: la scuola secondaria di primo grado Bagnolini è l’unica in Ossola a preparare i ragazzi più motivati al conseguimento della certificazione B1 di inglese, un livello superiore rispetto all’A2, traguardo previsto in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Un impegno che testimonia una scelta educativa precisa, orientata a valorizzare le eccellenze e a offrire agli studenti strumenti concreti per misurarsi con standard più elevati.

Il risultato ottenuto è anche il frutto del lavoro costante e qualificato dei docenti che hanno accompagnato gli studenti lungo il percorso di preparazione. Un riconoscimento va alle professoresse Monica Ravandoni e Miria Sanzone per l’inglese e a Sylvia Soldarini per il francese, che con competenza e dedizione hanno saputo motivare gli allievi e guidarli verso un obiettivo impegnativo, ma di grande valore formativo.

La cerimonia di consegna ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche la conferma di un modello educativo che punta sulla qualità dell’insegnamento linguistico e sulla capacità della scuola di offrire opportunità di crescita che vanno oltre i traguardi minimi previsti, rafforzando il legame tra studio, impegno personale e risultati concreti.