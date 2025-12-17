Dimensionamento scolastico nel Vco: al via i nuovi assetti

Il percorso di attuazione del piano di dimensionamento scolastico nel Vco entra nella sua fase operativa. Questa mattina si è svolta una riunione in modalità remota, convocata dall’ufficio scolastico regionale e in collaborazione con la regione Piemonte, che ha recentemente deliberato il piano. L’incontro aveva carattere preparatorio ed era finalizzato a definire modalità e tempi di applicazione dei nuovi assetti.

Per Domodossola è stata confermata la nascita di due istituti comprensivi, “Domo 1” e “Domo 2”, secondo quanto già deliberato dal comune e sottoposto alla regione. Il nuovo assetto prevede la divisione dell’attuale scuola secondaria di primo grado Floreanini, che darà vita a due istituti comprensivi, uno con sede in via Ceretti e uno in via Giovanni XXIII, entrambe destinate a diventare sedi di riferimento dei rispettivi comprensivi.

Parallelamente, sul versante del lago Maggiore, nascerà un nuovo istituto comprensivo che riunirà l’attuale istituto comprensivo Alto Verbano e quello di Cannobio, ridefinendo così anche l’organizzazione scolastica di quell’area.

Alla riunione hanno partecipato i dirigenti scolastici coinvolti oltre a rappresentanti delle amministrazioni comunali, l’ufficio scolastico provinciale e altri enti istituzionali.

È stato più volte ribadito che non si tratta di semplici accorpamenti, ma della costituzione di nuovi assetti scolastici. Un chiarimento importante, soprattutto alla luce delle preoccupazioni espresse da alcune famiglie in vista delle imminenti iscrizioni al nuovo anno scolastico. Su questo punto sono arrivate indicazioni precise: nei prossimi giorni l’ufficio scolastico procederà alla ridefinizione dei codici meccanografici delle istituzioni scolastiche e alle necessarie procedure amministrative. Le operazioni di iscrizione per le famiglie dovrebbero aprirsi già dalla prossima settimana, mentre la modulistica completa sarà disponibile dal 10 gennaio. Le modalità di iscrizione resteranno invariate rispetto a quelle attuali. Per la scuola media di Domodossola, in particolare, continuerà a essere utilizzato il modulo personalizzato che consente alle famiglie di scegliere tra indirizzo ordinario e indirizzo musicale, opzioni che di fatto corrispondono alle due sedi dei due nuovi istituti comprensivi. Le iscrizioni saranno raccolte nel corso del mese di gennaio; successivamente sarà il sistema informativo (Sidi) a effettuare il conteggio complessivo e la ripartizione degli alunni in base ai nuovi istituti.

Altro elemento sottolineato con forza riguarda il personale: non sono previsti tagli né all’organico docente né al personale Ata. Un messaggio rassicurante che accompagna un processo definito “accelerato”, ma che, secondo quanto emerso, dovrebbe concludersi nei tempi previsti, con tutti i nuovi assetti pienamente operativi già dal prossimo anno scolastico. Solo allora, alla luce dei numeri effettivi delle iscrizioni, sarà possibile valutare l’impatto concreto del nuovo dimensionamento sui singoli istituti e sui territori coinvolti.