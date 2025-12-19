Trontano, un successo la recita scolastica di Natale FOTO

Grande successo ieri sera per la recita scolastica di Natale dei bambini della scuola di Trontano. Lo spettacolo ha coinvolto circa cinquanta alunni della scuola primaria e una quindicina della scuola dell’infanzia, preparati con grande dedizione e passione dalle loro maestre.

Entusiasta la partecipazione dei genitori e dei familiari, che hanno assistito con emozione allo spettacolo dei loro bambini. Tra il pubblico, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, erano presenti l’assessore Adriano Viscardie il consigliere Sergio Marchetti. Al termine della recita è seguito il tradizionale scambio di auguri, accompagnato da un rinfresco.

Dopo la recita natalizia, il paese si prepara ora a vivere la notte di Natale, con un programma organizzato dal Gruppo Folk di Trontano in collaborazione con la parrocchia, la Pro Loco e le altre associazioni e gruppi attivi sul territorio.

Alle 21.00 del 24 dicembre è previsto un breve giro tra i presepi del paese. Successivamente, i partecipanti si ritroveranno davanti alla capanna all’esterno della chiesa, dove la Natività sarà rappresentata da sagome in compensato. Da qui partirà il corteo, preceduto da bambini vestiti da angeli, che alle 22.00, durante la Santa Messa, consegneranno la statua di Gesù Bambino al celebrante don Luigi Preioni.

All’offertorio, le donne del Gruppo Folk consegneranno il pane, che sarà benedetto dal parroco e distribuito ai fedeli al termine della funzione. La celebrazione sarà allietata dalla Corale di Trontano, con canti della tradizione natalizia.

A concludere la serata, lo scambio degli auguri nell’area feste, con brindisi, panettone, caffè e vin brulé.