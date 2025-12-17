 / Scuola

LIUC, il laboratorio d’impresa che forma competenze per il futuro

Dove studio e impresa si incontrano per costruire percorsi concreti di crescita personale e professionale.

All’Università LIUC formazione e mondo del lavoro dialogano ogni giorno.
Nata dall’iniziativa delle imprese del territorio, l’Università ha trasformato un antico cotonificio in un campus moderno e accogliente: un luogo dove la tradizione produttiva si rinnova nella formazione dei talenti di oggi e di domani.

L’offerta formativa comprende Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale, con lauree triennali e magistrali.

Per il prossimo Anno Accademico 2026/27, sono numerose le novità in arrivo: alla laurea triennale in Economia Aziendale si aggiungono percorsi dedicati a temi specifici, come l’industria musicale (Management della Musica e Entertainment) e il turismo (Tourism and Hospitality Management).

Non solo: altre novità riguardano le lauree magistrali, con il percorso Human Resources & Digital Management della Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance.

E ancora, uno specifico corso di laurea in Ingegneria gestionale per studenti lavoratori (percorso Supply chain per Executive)nell’ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, e una novità trasversale, ilDual degree in Business and Engineeringche permette agli studenti di ottenere il doppio titolo di dottore magistrale in Ingegneria Gestionale ed Economia.

Alla LIUC lo studio non è solo teoria, ma esperienza e pratica per prepararsi in modo concreto al mondo del lavoro contemporaneo.
Grazie a corsi che integrano conoscenze accademiche e applicazioni pratiche, gli studenti acquisiscono strumenti solidi per affrontare con competenza il mondo professionale.

LIUC è l’Università che dà certezze sulle opportunità di lavoro. I risultati lo confermano: a un anno dal conseguimento della laurea magistrale, il 95% dei laureati in Ingegneria e l’89% di quelli in Economia ha già trovato occupazione stabile, spesso con condizioni contrattuali e retributive superiori alla media nazionale.

Un ambiente universitario a misura di studente: classi di dimensioni contenute, docenti disponibili, tutoraggio personalizzato, opportunità di studio all’estero (LIUC è la più internazionale fra le università italiane di piccole dimensioni secondo il CENSIS) e stage in aziende partner. Ogni studente è seguito nel proprio percorso, valorizzato per le sue capacità e accompagnato nel costruire un futuro professionale concreto.

L’innovazione è parte integrante della vita accademica. Il laboratorio i-FAB consente di simulare una fabbrica digitale per sperimentare modelli produttivi evoluti, mentre il Fintech Lab, dotato di 12 postazioni Bloomberg, offre la possibilità di operare su dati reali e comprendere l’intreccio fra finanza e tecnologia.

Tante opportunità che rendono LIUC motore per le nuove professionalità, con un occhio anche al mondo degli startupper.

Il campus di Castellanza offre spazi pensati per lo studio e la vita comunitaria: una residenza universitaria con 385 posti, aree verdi di oltre 26.000 metri quadrati, biblioteca con quasi 200.000 risorse e accesso a banche dati specialistiche. Da settembre è attivo anche un servizio navetta a tariffe agevolate per collegare Milano, Legnano, Castellanza e Gallarate che permette anche a chi vuole viaggiare con mezzi pubblici di poter frequentare con semplicità

Le porte della LIUC sono aperte a studenti e famiglie che desiderano conoscere da vicino l’offerta formativa e il metodo di insegnamento.
Le immatricolazioni restano aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Scegliere la LIUC significa investire in una formazione che unisce sapere, fare e futuro.

Per info: info.liuc.it

