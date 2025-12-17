LIUC, il laboratorio d’impresa che forma competenze per il futuro

All’Università LIUC formazione e mondo del lavoro dialogano ogni giorno.

Nata dall’iniziativa delle imprese del territorio, l’Università ha trasformato un antico cotonificio in un campus moderno e accogliente: un luogo dove la tradizione produttiva si rinnova nella formazione dei talenti di oggi e di domani.

L’offerta formativa comprende Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale, con lauree triennali e magistrali.

Per il prossimo Anno Accademico 2026/27, sono numerose le novità in arrivo: alla laurea triennale in Economia Aziendale si aggiungono percorsi dedicati a temi specifici, come l’industria musicale (Management della Musica e Entertainment) e il turismo (Tourism and Hospitality Management).

Non solo: altre novità riguardano le lauree magistrali, con il percorso Human Resources & Digital Management della Laurea Magistrale in Economia, Management e Governance.

E ancora, uno specifico corso di laurea in Ingegneria gestionale per studenti lavoratori (percorso Supply chain per Executive)nell’ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, e una novità trasversale, ilDual degree in Business and Engineering, che permette agli studenti di ottenere il doppio titolo di dottore magistrale in Ingegneria Gestionale ed Economia.

Alla LIUC lo studio non è solo teoria, ma esperienza e pratica per prepararsi in modo concreto al mondo del lavoro contemporaneo.

Grazie a corsi che integrano conoscenze accademiche e applicazioni pratiche, gli studenti acquisiscono strumenti solidi per affrontare con competenza il mondo professionale.

LIUC è l’Università che dà certezze sulle opportunità di lavoro. I risultati lo confermano: a un anno dal conseguimento della laurea magistrale, il 95% dei laureati in Ingegneria e l’89% di quelli in Economia ha già trovato occupazione stabile, spesso con condizioni contrattuali e retributive superiori alla media nazionale.

Un ambiente universitario a misura di studente: classi di dimensioni contenute, docenti disponibili, tutoraggio personalizzato, opportunità di studio all’estero (LIUC è la più internazionale fra le università italiane di piccole dimensioni secondo il CENSIS) e stage in aziende partner. Ogni studente è seguito nel proprio percorso, valorizzato per le sue capacità e accompagnato nel costruire un futuro professionale concreto.

L’innovazione è parte integrante della vita accademica. Il laboratorio i-FAB consente di simulare una fabbrica digitale per sperimentare modelli produttivi evoluti, mentre il Fintech Lab, dotato di 12 postazioni Bloomberg, offre la possibilità di operare su dati reali e comprendere l’intreccio fra finanza e tecnologia.

Tante opportunità che rendono LIUC motore per le nuove professionalità, con un occhio anche al mondo degli startupper.

Il campus di Castellanza offre spazi pensati per lo studio e la vita comunitaria: una residenza universitaria con 385 posti, aree verdi di oltre 26.000 metri quadrati, biblioteca con quasi 200.000 risorse e accesso a banche dati specialistiche. Da settembre è attivo anche un servizio navetta a tariffe agevolate per collegare Milano, Legnano, Castellanza e Gallarate che permette anche a chi vuole viaggiare con mezzi pubblici di poter frequentare con semplicità

Le porte della LIUC sono aperte a studenti e famiglie che desiderano conoscere da vicino l’offerta formativa e il metodo di insegnamento.

Le immatricolazioni restano aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Scegliere la LIUC significa investire in una formazione che unisce sapere, fare e futuro.

Per info: info.liuc.it