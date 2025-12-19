Anzola d'Ossola, un contributo alle famiglie per le rette degli asili nido

Il comune di Anzola d’Ossola assegna un contributo alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza degli asili nido. Possono presentare la domanda famiglie residenti nel comune di Anzola con uno o più figli a carico di età compresa tra 3 e 36 mesi che nell’anno 2025 abbiano usufruito dei servizi educativi offerti da strutture pubbliche o private. Le famiglie richiedenti devono avere un Isee non superiore a 50mila euro.

Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il 31 dicembre a mano presso l’ufficio protocollo del comune, tramite Pec all’indirizzo anzola@pec.it oppure tramite posta ordinaria a protocollo@comune.anzoladossola.vb.it. Il modulo e la documentazione da allegare alla domanda sono disponibili sul sito del comune di Anzola d’Ossola.