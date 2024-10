Crisi sanità: sempre più medici oltre confine

Gli ospedali di Verbania e Domodossola si trovano in una situazione critica a causa della carenza di medici e infermieri. Se le condizioni attuali non cambieranno, nel giro di qualche anno potremmo assistere a un ulteriore rallentamento ed inevitabile chiusura di alcuni reparti.

La presenza della Svizzera, a pochi passi, amplifica il richiamo di opportunità lavorative migliori, inoltre, le tante promesse di miglioramento della sanità, emerse dopo l'emergenza Covid, sembrano svanite. Gli infermieri ora affrontano una continua insoddisfazione da parte del pubblico e le condizioni lavorative sono peggiorate. I bandi per nuove assunzioni rimangono frequentemente vuoti infatti, l'ultimo bando per tre posti in cardiologia a Verbania ha visto i candidati rinunciare all’ultimo momento, alla ricerca di offerte più vantaggiose.

La tendenza è chiara: i professionisti del settore preferiscono trasferirsi in Svizzera, dove i salari sono significativamente più elevati, o nel settore privato, dove le opportunità sono maggiori. In un contesto in cui i turni di lavoro saltano e le ferie diventano un miraggio, il sistema sanitario è costretto a fronteggiare un ciclo vizioso in cui, senza personale adeguato, le attese per le cure si allungano. Questa crisi non è solo un problema locale; la sanità italiana nel suo complesso sta implodendo sotto il peso di una burocrazia inefficace e stipendi poco competitivi. La situazione al confine con la Svizzera rende questa realtà ancora più evidente.

Per far fronte a questa emergenza, la Regione sta cercando di identificare Paesi con alta competenza medica e sta lavorando per portare in Italia professionisti dall'estero. Per le zone svantaggiate sono necessari incentivi economici, e, su proposta della giunta Cirio, è stata avviata una sperimentazione che prevede un aumento di stipendio per chi accetterà di lavorare nel Verbano Cusio Ossola.