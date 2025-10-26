Pnrr, bonus veicoli elettrici: in un giorno richiesti oltre 55.600 voucher

A poco più di 24 ore dall’avvio del “click day”, si è esaurito il fondo di circa 595 milioni di euro destinato ad incentivare l’acquisto di vetture elettriche, messo a disposizione del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Tutte le risorse risultano dunque al momento prenotate. Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno nell’immediato riattivati sulla piattaforma.

Secondo i dati resi noti da Sogei al ministero, sono stati generati complessivamente 55.680mila voucher, richiesti da persone fisiche e microimprese. L’obiettivo della misura Pnrr, il cui target è stato pienamente superato, è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, prevedendo per l’accesso al contributo la rottamazione di un veicolo termico fino a Euro 5.