A Druogno un villaggio a tema Halloween

Non sarà il solito dolcetto o scherzetto, ma un vero e proprio villaggio a tema, naturalmente super spaventoso. A Druogno giovedì 31 ottobre dalle 16 alle 19 sarà aperto il villaggio di Halloween con tante animazioni, giochi per i bambini, fiabe e gadget.

Il villaggio sarà aperto al pubblico gratuitamente, ma se i bambini vorranno partecipare a "Dolcetto o scherzetto" si potrà acquistare l'apposito kit (costo 5 euro) per raccogliere tutte le sorprese preparate dai mostriciattoli che si aggireranno per il villaggio.

Tante le attività per tutti: truccabimbi della Strega, giochi mostruosi, baby dance da brividi, le magie del Maghetto Ale, il Trampoliere Tenebroso, la fiaba di Halloween con il Kamishibay, musica e molto altro ancora. E poi zucchero filato, cioccolata, stincheet, servizio bar. Per partecipare al "Dolcetto o scherzetto" è necessario iscriversi entro il 29 ottobre al numero 3408682308. L'ingresso del villaggio sarà da via Murciano e a tutti sarà consegnata una mappa con tutti i punti di interesse.