La Casa della Resistenza ricorda Nicola Calipari con uno spettacolo

Giovedì 6 marzo alle 21.00 la Casa della Resistenza di Verbania ospita una serata particolarmente importante. Va infatti in scena lo spettacolo “Il viaggio di Nicola Calipari”, in occasione del ventesimo anniversario dalla morte del funzionario del Sismi e responsabile delle mediazioni che il 4 marzo 2005 diede la vita per portare in salvo Giuliana Sgrena, giornalista de “Il Manifesto” – di origine ossolana – che un mese prima era stata rapita a Baghdad da un gruppo armato della resistenza irachena.

Nicola Calipari è stato una figura fondamentale per la mediazione e il successivo rilascio di Giuliana Sgrena. In seguito alla liberazione, i due si trovavano a bordo di un’auto quando vennero colpiti dal “fuoco amico” americano: Calipari perse la vita, mentre Sgrena e l’autista Andrea Carpani rimasero feriti.

Dopo lunghi anni di studio, Fabrizio Coniglio e Alessia Giuliani portano in scena quel processo mai celebrato per fare chiarezza sulla tragica morte di Calipari, facendo luce su tutti i particolari più contraddittori di quella notte maledetta che danno prova di una guerra interna all’intelligence italiana.

Nel corso della serata interverrà la stessa Giuliana Sgrena: “Alla Casa della Resistenza avevo fatto il primo incontro pubblico dopo il mio rapimento” ricorda la giornalista. “Tornare dopo vent’anni, soprattutto per ricordare Nicola Calipari che mi ha salvato la vita due volte, una dai rapitori e l’altra dagli americani, mi commuove. Ringrazio la Casa della Resistenza per avermi dato questa opportunità”.

La serata è a ingresso libero e non è necessaria la prenotazione.