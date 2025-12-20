“Christmas Crossroads”, grande musica a Domodossola per chiudere l’anno di Tones on the Stones

Sarà il concerto “Christmas Crossroads” a chiudere il calendario 2025 del Centro di Produzione Tones on the Stones, con un evento speciale in programma sabato 21 dicembre alle ore 21 allo Spazio Contemporaneo di Domodossola, realizzato in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso cittadina.

Protagonisti della serata saranno Alessandra Gelfini e Roberto Olzer, duo pianistico di grande esperienza e riconosciuto prestigio, che porterà in scena un progetto musicale originale e in continua evoluzione. “Crossroads” è infatti un vero e proprio crocevia sonoro, in cui stili, linguaggi ed epoche differenti si incontrano senza barriere, dando vita a un percorso fluido e sorprendente.

Il programma accosta repertori apparentemente lontani, facendo dialogare la musica barocca con il progressive rock e le sonorità degli anni Ottanta. Da Purcell ai Genesis, da Bach ai Pink Floyd, passando per Pergolesi, Mike Oldfield e Dave Grusin, il concerto conduce il pubblico in un viaggio che mette in luce affinità nascoste e legami inaspettati tra i grandi autori della storia della musica.

Il duo Gelfini–Olzer ha all’attivo numerosi concerti in sale e teatri italiani e internazionali, accolti con ottimi riscontri di pubblico e critica. Proprio in questi mesi è inoltre in uscita il loro primo disco dedicato al progetto “Crossroads”, registrato presso la sede Yamaha di Lesmo, ulteriore testimonianza della maturità artistica e della solidità di questo percorso.