Il Punto Informativo Forestale fa tappa a Ornavasso

Lunedì 3 novembre il Punto Informativo Forestale Mobile farà tappa a Ornavasso, in piazza del Municipio. Si tratta di un’iniziativa itinerante che porta nelle piazze un infopoint con lo scopo di rispondere a domande e curiosità da parte dei cittadini. Questi ultimi possono rivolgere ad esempio domande sull’applicazione delle norme forestali, sui tagli boschivi, sullo sviluppo rurale, sull’iscrizione all’albo delle imprese della regione Piemonte e molto altro.
