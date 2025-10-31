 / Ossola

Ossola | 31 ottobre 2025, 07:30

Il Punto Informativo Forestale fa tappa a Ornavasso

Il 3 novembre i cittadini potranno rivolgere domande su temi quali tagli boschivi, sviluppo rurale e molto altro

Il Punto Informativo Forestale fa tappa a Ornavasso

Lunedì 3 novembre il Punto Informativo Forestale Mobile farà tappa a Ornavasso, in piazza del Municipio. Si tratta di un’iniziativa itinerante che porta nelle piazze un infopoint con lo scopo di rispondere a domande e curiosità da parte dei cittadini. Questi ultimi possono rivolgere ad esempio domande sull’applicazione delle norme forestali, sui tagli boschivi, sullo sviluppo rurale, sull’iscrizione all’albo delle imprese della regione Piemonte e molto altro.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore