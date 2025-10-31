Il Punto Informativo Forestale fa tappa a Ornavasso

Lunedì 3 novembre il Punto Informativo Forestale Mobile farà tappa a Ornavasso, in piazza del Municipio. Si tratta di un’iniziativa itinerante che porta nelle piazze un infopoint con lo scopo di rispondere a domande e curiosità da parte dei cittadini. Questi ultimi possono rivolgere ad esempio domande sull’applicazione delle norme forestali, sui tagli boschivi, sullo sviluppo rurale, sull’iscrizione all’albo delle imprese della regione Piemonte e molto altro.